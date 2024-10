Börse Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell

Am Freitag notiert der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0,03 Prozent höher bei 19 454,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 19 351,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 19 514,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.09.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 18 929,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.07.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 18 262,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.10.2023, wurde der LUS-DAX auf 14 807,00 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 16,19 Prozent aufwärts. Bei 19 678,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Daimler Truck (+ 4,40 Prozent auf 39,15 EUR), Porsche (+ 2,31 Prozent auf 70,76 EUR), Siemens Energy (+ 2,24 Prozent auf 37,83 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,11 Prozent auf 98,92 EUR) und Zalando (+ 1,47 Prozent auf 29,05 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Sartorius vz (-2,32 Prozent auf 243,80 EUR), Rheinmetall (-2,24 Prozent auf 492,10 EUR), EON SE (-1,24 Prozent auf 12,75 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,15 Prozent auf 57,69 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,14 Prozent auf 469,10 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 736 176 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 251,402 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

