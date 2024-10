Börse Frankfurt: So steht der MDAX aktuell

Am Montag gibt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,66 Prozent auf 26 673,29 Punkte nach. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 263,344 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,366 Prozent stärker bei 26 948,20 Punkten in den Handel, nach 26 850,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 616,24 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 976,03 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, wurde der MDAX auf 25 046,52 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 25 728,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wies der MDAX 25 403,14 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,615 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 4,61 Prozent auf 28,60 EUR), HelloFresh (+ 1,57 Prozent auf 9,45 EUR), Ströer SE (+ 0,53 Prozent auf 56,50 EUR), CTS Eventim (+ 0,48 Prozent auf 93,25 EUR) und Fraport (+ 0,46 Prozent auf 48,28 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen thyssenkrupp (-5,09 Prozent auf 3,24 EUR), AIXTRON SE (-3,42 Prozent auf 15,12 EUR), Bilfinger SE (-3,18 Prozent auf 48,70 EUR), HENSOLDT (-2,84 Prozent auf 29,38 EUR) und Aurubis (-2,60 Prozent auf 63,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 358 536 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 19,083 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Die thyssenkrupp-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,81 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

