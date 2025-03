MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ströer SE-Aktie Investoren gebracht.

Die Ströer SE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 63,85 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 15,662 Ströer SE-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Ströer SE-Aktie auf 56,95 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 891,93 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 10,81 Prozent.

Ströer SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,21 Mrd. Euro. Das Ströer SE-Papier wurde am 15.07.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Ströer SE-Anteils bei 20,60 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at