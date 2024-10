Börse Frankfurt: TecDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,80 Prozent höher bei 3 412,41 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 559,389 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,095 Prozent auf 3 382,28 Punkte an der Kurstafel, nach 3 385,49 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 418,91 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 381,27 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der TecDAX bereits um 0,319 Prozent nach. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 23.09.2024, den Stand von 3 275,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2024, wurde der TecDAX mit 3 343,80 Punkten berechnet. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, bei 2 843,35 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 2,64 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Bei 3 125,18 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell EVOTEC SE (+ 9,68 Prozent auf 6,52 EUR), Infineon (+ 4,55 Prozent auf 31,03 EUR), Energiekontor (+ 2,99 Prozent auf 51,60 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,93 Prozent auf 58,00 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,56 Prozent auf 14,96 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-2,06 Prozent auf 31,42 EUR), 1&1 (-1,74 Prozent auf 13,58 EUR), Sartorius vz (-1,33 Prozent auf 251,60 EUR), Eckert Ziegler (-0,98 Prozent auf 44,30 EUR) und ATOSS Software (-0,76 Prozent auf 131,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 452 445 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 242,318 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Im TecDAX präsentiert die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CompuGroup Medical SE-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at