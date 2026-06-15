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Marktbericht 15.06.2026 15:58:47

Börse Frankfurt: TecDAX fester

Börse Frankfurt: TecDAX fester

Der TecDAX befindet sich am ersten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Um 15:41 Uhr steigt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,73 Prozent auf 4 008,60 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 539,494 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 1,40 Prozent stärker bei 4 035,34 Punkten in den Montagshandel, nach 3 979,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 999,08 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 057,32 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 15.05.2026, einen Stand von 3 795,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 574,39 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bei 3 813,66 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,60 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,24 Prozent auf 100,50 EUR), AIXTRON SE (+ 2,91 Prozent auf 58,66 EUR), Bechtle (+ 2,74 Prozent auf 31,50 EUR), SAP SE (+ 2,74 Prozent auf 144,10 EUR) und Siltronic (+ 2,56 Prozent auf 96,30 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil 1&1 (-3,28 Prozent auf 23,60 EUR), HENSOLDT (-2,62 Prozent auf 73,64 EUR), Deutsche Telekom (-1,66 Prozent auf 27,85 EUR), United Internet (-1,29 Prozent auf 26,02 EUR) und QIAGEN (-0,64 Prozent auf 31,78 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 469 243 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 163,761 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,72 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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