TecDAX-Performance im Fokus 07.01.2026 12:27:02

Börse Frankfurt: TecDAX mittags im Aufwind

Börse Frankfurt: TecDAX mittags im Aufwind

Mit dem TecDAX geht es heute aufwärts.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,69 Prozent fester bei 3 777,22 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 572,173 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,019 Prozent stärker bei 3 752,00 Punkten, nach 3 751,29 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3 779,14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 751,58 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 3,95 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 607,88 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, bei 3 733,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, stand der TecDAX bei 3 519,69 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 6,54 Prozent auf 6,16 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,72 Prozent auf 46,18 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,65 Prozent auf 43,46 EUR), Nordex (+ 2,40 Prozent auf 32,38 EUR) und HENSOLDT (+ 1,95 Prozent auf 83,60 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen TeamViewer (-1,67 Prozent auf 5,60 EUR), Elmos Semiconductor (-0,94 Prozent auf 105,80 EUR), Eckert Ziegler (-0,89 Prozent auf 15,58 EUR), AIXTRON SE (-0,51 Prozent auf 21,26 EUR) und Siltronic (-0,28 Prozent auf 53,55 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 395 683 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 234,777 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu AIXTRON SE

Analysen zu AIXTRON SE

12:26 AIXTRON Overweight Barclays Capital
02.12.25 AIXTRON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.25 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 AIXTRON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 19,66 -7,79% AIXTRON SE
Carl Zeiss Meditec AG 41,96 -0,71% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 28,22 2,21% Deutsche Telekom AG
Eckert & Ziegler 15,43 -2,09% Eckert & Ziegler
Elmos Semiconductor 106,40 0,19% Elmos Semiconductor
EVOTEC SE 6,30 9,23% EVOTEC SE
freenet AG 29,58 -0,54% freenet AG
HENSOLDT 86,20 5,64% HENSOLDT
Nordex AG 32,48 2,33% Nordex AG
SAP SE 206,35 1,50% SAP SE
Siemens Healthineers AG 46,65 1,44% Siemens Healthineers AG
Siltronic AG 52,35 -2,42% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 43,76 -0,27% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,77 0,70% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 780,05 -0,41%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

