AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|TecDAX-Performance im Fokus
|
07.01.2026 12:27:02
Börse Frankfurt: TecDAX mittags im Aufwind
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,69 Prozent fester bei 3 777,22 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 572,173 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,019 Prozent stärker bei 3 752,00 Punkten, nach 3 751,29 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3 779,14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 751,58 Punkten lag.
TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 3,95 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 607,88 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, bei 3 733,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, stand der TecDAX bei 3 519,69 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 6,54 Prozent auf 6,16 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,72 Prozent auf 46,18 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,65 Prozent auf 43,46 EUR), Nordex (+ 2,40 Prozent auf 32,38 EUR) und HENSOLDT (+ 1,95 Prozent auf 83,60 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen TeamViewer (-1,67 Prozent auf 5,60 EUR), Elmos Semiconductor (-0,94 Prozent auf 105,80 EUR), Eckert Ziegler (-0,89 Prozent auf 15,58 EUR), AIXTRON SE (-0,51 Prozent auf 21,26 EUR) und Siltronic (-0,28 Prozent auf 53,55 EUR).
TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 395 683 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 234,777 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick
Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu AIXTRON SE
|12:26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.12.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|19,66
|-7,79%
|Carl Zeiss Meditec AG
|41,96
|-0,71%
|Deutsche Telekom AG
|28,22
|2,21%
|Eckert & Ziegler
|15,43
|-2,09%
|Elmos Semiconductor
|106,40
|0,19%
|EVOTEC SE
|6,30
|9,23%
|freenet AG
|29,58
|-0,54%
|HENSOLDT
|86,20
|5,64%
|Nordex AG
|32,48
|2,33%
|SAP SE
|206,35
|1,50%
|Siemens Healthineers AG
|46,65
|1,44%
|Siltronic AG
|52,35
|-2,42%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|43,76
|-0,27%
|TeamViewer
|5,77
|0,70%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 780,05
|-0,41%