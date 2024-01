Börse Frankfurt: TecDAX mittags in Grün

Am Dienstag geht es im TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,07 Prozent auf 3 346,07 Punkte nach oben. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 506,663 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,382 Prozent auf 3 356,63 Punkte an der Kurstafel, nach 3 343,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 344,24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 362,65 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 337,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2023, lag der TecDAX bei 2 790,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2023, betrug der TecDAX-Kurs 3 187,09 Punkte.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,646 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 373,55 Punkten. Bei 3 187,26 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit MorphoSys (+ 5,07 Prozent auf 41,22 EUR), ADTRAN (+ 3,60 Prozent auf 7,20 USD), HENSOLDT (+ 2,19 Prozent auf 28,04 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 1,84 Prozent auf 39,90 EUR) und United Internet (+ 1,40 Prozent auf 24,68 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Sartorius vz (-2,91 Prozent auf 316,50 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,02 Prozent auf 19,41 EUR), JENOPTIK (-1,96 Prozent auf 29,02 EUR), Energiekontor (-1,19 Prozent auf 75,00 EUR) und Nagarro SE (-1,13 Prozent auf 87,25 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 070 922 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 187,152 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Im TecDAX verzeichnet die freenet-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

