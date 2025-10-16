SAP Aktie
16.10.2025
Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt am Mittag
Um 12:09 Uhr legt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,85 Prozent auf 3 689,80 Punkte zu. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 600,135 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,019 Prozent auf 3 657,90 Punkte an der Kurstafel, nach 3 658,60 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3 657,26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 691,85 Punkten erreichte.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,660 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 548,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 891,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 390,03 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 7,37 Prozent. Bei 3 994,94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Drägerwerk (+ 12,52 Prozent auf 75,50 EUR), Sartorius vz (+ 10,17 Prozent auf 233,90 EUR), HENSOLDT (+ 2,42 Prozent auf 99,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,41 Prozent auf 45,92 EUR) und SMA Solar (+ 1,45 Prozent auf 23,74 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,36 Prozent auf 36,18 EUR), Nordex (-1,27 Prozent auf 23,34 EUR), Siltronic (-0,55 Prozent auf 54,60 EUR), Nagarro SE (-0,44 Prozent auf 49,40 EUR) und SAP SE (-0,32 Prozent auf 233,45 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 436 196 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 271,002 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,19 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
