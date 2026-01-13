Ottobock Aktie
Börse Frankfurt: TecDAX nachmittags mit Kursplus
Um 15:42 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,30 Prozent höher bei 3 849,02 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 589,628 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,105 Prozent auf 3 833,46 Punkte an der Kurstafel, nach 3 837,50 Punkten am Vortag.
Bei 3 829,64 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 858,70 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 3 552,44 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 13.10.2025, den Wert von 3 684,68 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 13.01.2025, den Wert von 3 491,09 Punkten.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell ATOSS Software (+ 4,48 Prozent auf 121,20 EUR), CANCOM SE (+ 3,23 Prozent auf 28,80 EUR), Kontron (+ 3,04 Prozent auf 25,10 EUR), SAP SE (+ 2,18 Prozent auf 217,75 EUR) und Bechtle (+ 1,93 Prozent auf 44,28 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-8,71 Prozent auf 32,92 EUR), Ottobock (-2,82 Prozent auf 68,95 EUR), freenet (-2,17 Prozent auf 28,84 EUR), Nagarro SE (-1,96 Prozent auf 67,65 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,83 Prozent auf 46,16 EUR).
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 816 375 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 241,779 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,92 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,30 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
