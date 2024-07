Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt am Freitagmittag

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,43 Prozent auf 3 297,74 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 522,350 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,012 Prozent leichter bei 3 345,24 Punkten in den Handel, nach 3 345,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 3 348,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 292,81 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der TecDAX bereits um 3,26 Prozent nach. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 19.06.2024, bei 3 269,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.04.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 187,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.07.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 224,93 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 büßte der Index bereits um 0,808 Prozent ein. Bei 3 490,44 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 175,55 Punkte.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 12,77 Prozent auf 63,60 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,82 Prozent auf 78,50 EUR), CANCOM SE (+ 0,87 Prozent auf 32,48 EUR), Nemetschek SE (+ 0,73 Prozent auf 89,95 EUR) und Nordex (+ 0,70 Prozent auf 12,94 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Sartorius vz (-15,65 Prozent auf 208,10 EUR), SMA Solar (-2,32 Prozent auf 25,22 EUR), TeamViewer (-2,20 Prozent auf 10,67 EUR), Infineon (-2,03 Prozent auf 33,77 EUR) und Siltronic (-1,85 Prozent auf 71,65 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 434 743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 213,906 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,84 erwartet. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at