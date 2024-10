Börse London: FTSE 100 mittags mit Gewinnen

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,22 Prozent stärker bei 8 298,58 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,568 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 280,63 Punkte an der Kurstafel, nach 8 280,63 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 8 260,11 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 310,93 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 181,47 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bei 8 203,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 494,58 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,47 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit NatWest Group (+ 1,96 Prozent auf 3,49 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,69 Prozent auf 26,21 GBP), Ocado Group (+ 1,40 Prozent auf 3,95 GBP), Standard Chartered (+ 1,30 Prozent auf 8,39 GBP) und GSK (+ 1,27 Prozent auf 14,78 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Centrica (-2,12 Prozent auf 1,16 GBP), Hiscox (-1,93 Prozent auf 11,16 GBP), Melrose Industries (-1,83 Prozent auf 4,52 GBP), Barratt Developments (-1,77 Prozent auf 4,74 GBP) und Fresnillo (-1,73 Prozent auf 6,25 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 34 355 311 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 217,515 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,60 erwartet. Mit 10,41 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at