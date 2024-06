Börse London: FTSE 100 schwächelt

Der FTSE 100 verbucht am Montagmittag Verluste.

Um 12:10 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,39 Prozent leichter bei 8 213,12 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,561 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 245,37 Punkte an der Kurstafel, nach 8 245,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 183,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 245,37 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 10.05.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 433,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bei 7 659,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, bei 7 562,36 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 6,37 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell M&G (+ 2,57 Prozent auf 2,03 GBP), Rolls-Royce (+ 1,37 Prozent auf 4,63 GBP), Intermediate Capital Group (+ 0,99 Prozent auf 22,52 GBP), BP (+ 0,66 Prozent auf 4,66 GBP) und BAE Systems (+ 0,62 Prozent auf 14,04 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Entain (-2,28 Prozent auf 7,00 GBP), Rentokil Initial (-2,23 Prozent auf 4,12 GBP), Barclays (-2,00 Prozent auf 2,13 GBP), Admiral Group (-1,98 Prozent auf 26,76 GBP) und StJamess Place (-1,97 Prozent auf 5,11 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 43 764 933 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 230,030 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,00 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at