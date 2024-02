Börse London: FTSE 100 zeigt sich fester

Der FTSE 100 gewinnt am Nachmittag an Fahrt.

Der FTSE 100 steigt im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,38 Prozent auf 7 597,53 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,338 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 568,40 Punkte an der Kurstafel, nach 7 568,40 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 7 562,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 611,16 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der FTSE 100 bereits um 0,329 Prozent. Vor einem Monat, am 15.01.2024, lag der FTSE 100 noch bei 7 594,91 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 15.11.2023, den Wert von 7 486,91 Punkten. Der FTSE 100 lag vor einem Jahr, am 15.02.2023, bei 7 997,83 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 1,61 Prozent zurück. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 7 764,37 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Kingfisher (+ 3,75 Prozent auf 2,27 GBP), Croda International (+ 3,35 Prozent auf 50,28 GBP), NatWest Group (+ 3,30 Prozent auf 2,16 GBP), Fresnillo (+ 3,17 Prozent auf 4,81 GBP) und Ocado Group (+ 3,15 Prozent auf 5,50 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Imperial Brands (-3,17 Prozent auf 18,32 GBP), BP (-2,20 Prozent auf 4,66 GBP), RELX (-1,05 Prozent auf 33,01 GBP), Airtel Africa (-0,89 Prozent auf 1,00 GBP) und Pershing Square (-0,82 Prozent auf 38,62 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 43 792 547 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 mit 187,982 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 4,23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Vodafone Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,22 Prozent, die höchste im Index.

