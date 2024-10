Börse London: FTSE 100 zum Handelsende schwächer

Der FTSE 100 fiel am Mittwoch.

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel schlussendlich um 0,58 Prozent schwächer bei 8 258,64 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,584 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 306,54 Punkten, nach 8 306,54 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 8 323,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 252,38 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 1,19 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 23.09.2024, den Stand von 8 259,71 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 23.07.2024, bei 8 167,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 374,83 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,96 Prozent aufwärts. Bei 8 474,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten erreicht.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell WPP 2012 (+ 6,10 Prozent auf 8,21 GBP), Reckitt Benckiser (+ 3,99 Prozent auf 49,53 GBP), D S Smith (+ 3,11 Prozent auf 4,77 GBP), Barratt Developments (+ 2,51 Prozent auf 4,85 GBP) und Rentokil Initial (+ 1,72 Prozent auf 3,78 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil 3i (-2,45 Prozent auf 33,00 GBP), Anglo American (-2,35 Prozent auf 23,24 GBP), Smiths (-2,23 Prozent auf 15,77 GBP), Unilever (-2,23 Prozent auf 46,53 GBP) und Phoenix Group (-1,91 Prozent auf 5,13 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 180 159 073 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 221,278 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 5,10 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at