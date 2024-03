Börse London: FTSE 100 zum Start in Rot

Am Freitag fällt der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,17 Prozent auf 7 679,73 Punkte zurück. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,379 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 692,46 Punkten, nach 7 692,46 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 7 678,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 693,89 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,036 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 08.02.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 595,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.12.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 554,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.03.2023, lag der FTSE 100 noch bei 7 929,92 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,541 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 764,37 Punkten. 7 404,08 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell D S Smith (+ 6,30 Prozent auf 3,46 GBP), Informa (+ 2,01 Prozent auf 8,22 GBP), Flutter Entertainment (+ 0,99 Prozent auf 172,90 GBP), ConvaTec (+ 0,80 Prozent auf 2,78 GBP) und Reckitt Benckiser (+ 0,75 Prozent auf 51,22 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Spirax-Sarco Engineering (-1,97 Prozent auf 104,50 GBP), Rentokil Initial (-1,63 Prozent auf 4,96 GBP), Beazley (-1,38 Prozent auf 6,45 GBP), Smith Nephew (-1,20 Prozent auf 10,75 GBP) und Admiral Group (-1,15 Prozent auf 25,82 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 4 276 155 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 187,308 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert mit 4,27 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,78 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

