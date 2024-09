Börse London in Grün: FTSE 100 am Mittag fester

Am Mittag agieren die Börsianer in London vorsichtiger.

Der FTSE 100 gewinnt im LSE-Handel um 12:10 Uhr 0,20 Prozent auf 8 257,18 Punkte. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,533 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 240,97 Punkten in den Handel, nach 8 240,97 Punkten am Vortag.

Bei 8 230,75 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 263,22 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 0,925 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.08.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 8 235,23 Punkte. Vor drei Monaten, am 13.06.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 163,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.09.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 525,99 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 6,94 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Fresnillo (+ 5,30 Prozent auf 5,66 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,89 Prozent auf 1,48 GBP), Airtel Africa (+ 1,81 Prozent auf 1,18 GBP), Entain (+ 1,76 Prozent auf 7,27 GBP) und Burberry (+ 1,76 Prozent auf 5,95 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil J Sainsbury (-2,41 Prozent auf 2,89 GBP), AstraZeneca (-2,29 Prozent auf 117,74 GBP), Flutter Entertainment (-1,48 Prozent auf 165,90 GBP), Marks Spencer (-1,05 Prozent auf 3,48 GBP) und Compass Group (-1,02 Prozent auf 24,27 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 11 564 594 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 226,212 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,84 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at