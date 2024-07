Börse London in Grün: FTSE 100 am Nachmittag mit Gewinnen

Um 15:41 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,99 Prozent stärker bei 8 267,31 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,537 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 186,35 Punkten, nach 8 186,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 181,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 274,21 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,37 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 26.06.2024, den Wert von 8 225,33 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 26.04.2024, bei 8 139,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.07.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 676,89 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,07 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 8 474,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern registriert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell NatWest Group (+ 6,18 Prozent auf 3,59 GBP), Anglo American (+ 5,01 Prozent auf 23,79 GBP), Ocado Group (+ 4,82 Prozent auf 4,46 GBP), Intertek (+ 3,53 Prozent auf 49,80 GBP) und Airtel Africa (+ 3,18 Prozent auf 1,10 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Segro (-2,29 Prozent auf 8,86 GBP), Pershing Square (-1,57 Prozent auf 37,60 GBP), Lloyds Banking Group (-1,07 Prozent auf 0,60 GBP), InterContinental Hotels Group (-1,00 Prozent auf 79,16 GBP) und Rightmove (-0,81 Prozent auf 5,63 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 57 878 018 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 224,348 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,11 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at