Börse London in Grün: FTSE 100 beginnt Handel im Plus

Der FTSE 100 hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:11 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,41 Prozent höher bei 7 880,19 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,476 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 847,99 Punkten, nach 7 847,99 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 885,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 7 847,44 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 1,44 Prozent. Vor einem Monat, am 18.03.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 722,55 Punkten auf. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 18.01.2024, bei 7 459,09 Punkten. Der FTSE 100 stand vor einem Jahr, am 18.04.2023, bei 7 909,44 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,05 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 044,98 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Zählern.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell easyJet (+ 3,13 Prozent auf 5,34 GBP), Standard Chartered (+ 2,43 Prozent auf 6,59 GBP), National Grid (+ 2,37 Prozent auf 10,37 GBP), SSE (+ 1,88 Prozent auf 16,50 GBP) und NatWest Group (+ 1,76 Prozent auf 2,77 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Rentokil Initial (-3,80 Prozent auf 4,30 GBP), Croda International (-1,83 Prozent auf 48,17 GBP), Unite Group (-1,81 Prozent auf 9,22 GBP), Experian (-1,74 Prozent auf 32,24 GBP) und BAE Systems (-1,48 Prozent auf 13,01 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 3 036 074 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 212,276 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat mit 4,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Phoenix Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

