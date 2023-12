Börse London in Grün: FTSE 100 zeigt sich fester

Der FTSE 100 performt am Freitagmittag positiv.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,58 Prozent höher bei 7 497,14 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,304 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 453,75 Punkte an der Kurstafel, nach 7 453,75 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 7 453,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 526,26 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 0,119 Prozent zu. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 01.11.2023, den Wert von 7 342,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 464,54 Punkten. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 01.12.2022, einen Stand von 7 558,49 Punkten auf.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 0,754 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 206,82 Zähler.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Anglo American (+ 6,84 Prozent auf 22,89 GBP), Antofagasta (+ 4,86 Prozent auf 14,77 GBP), Rio Tinto (+ 3,89) Prozent auf 56,09 GBP), Glencore (+ 3,63 Prozent auf 4,58 GBP) und Smurfit Kappa (+ 1,95 Prozent auf 35,48 EUR). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Ocado Group (-2,90 Prozent auf 5,83 GBP), Entain (-1,87 Prozent auf 7,88 GBP), Hargreaves Lansdown (-1,64 Prozent auf 7,07 GBP), Legal General (-1,44 Prozent auf 2,26 GBP) und Pearson (-1,30 Prozent auf 9,25 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15 081 621 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 193,511 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat mit 4,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,36 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at