Börse London in Grün: FTSE 100 zum Start im Aufwind

Der FTSE 100 bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,34 Prozent höher bei 8 407,76 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,589 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 379,64 Punkte an der Kurstafel, nach 8 379,64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 8 409,34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 379,64 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der FTSE 100 bereits um 0,960 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 30.07.2024, den Wert von 8 274,41 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 30.05.2024, den Wert von 8 231,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.08.2023, stand der FTSE 100 bei 7 473,67 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,89 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Melrose Industries (+ 1,76 Prozent auf 4,92 GBP), Prudential (+ 1,53 Prozent auf 6,64 GBP), RS Group (+ 1,15 Prozent auf 7,91 GBP), Sage (+ 1,08 Prozent auf 10,29 GBP) und SSE (+ 1,01 Prozent auf 18,93 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen D S Smith (-0,89 Prozent auf 4,69 GBP), Rentokil Initial (-0,83 Prozent auf 4,79 GBP), easyJet (-0,79 Prozent auf 4,75 GBP), Whitbread (-0,55 Prozent auf 29,21 GBP) und Experian (-0,49 Prozent auf 36,85 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 464 603 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 243,268 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

In diesem Jahr weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,54 Prozent bei der Phoenix Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at