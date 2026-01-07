Antofagasta Aktie

Antofagasta

WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

07.01.2026 12:27:02

Börse London: So performt der FTSE 100 mittags

Börse London: So performt der FTSE 100 mittags

Börse London: So performt der FTSE 100 mittags

Der FTSE 100 verliert derzeit an Wert.

Am Mittwoch fällt der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE um 0,56 Prozent auf 10 065,84 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 2,919 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 10 122,76 Punkte an der Kurstafel, nach 10 122,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 10 048,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 124,75 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 1,15 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 667,01 Punkten berechnet. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 07.10.2025, den Stand von 9 483,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 245,28 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Ocado Group (+ 3,71 Prozent auf 2,74 GBP), Barratt Developments (+ 3,09 Prozent auf 3,84 GBP), Vodafone Group (+ 2,56 Prozent auf 1,03 GBP), Kingfisher (+ 2,40 Prozent auf 3,29 GBP) und Land Securities Group (+ 2,24 Prozent auf 6,39 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Antofagasta (-4,58 Prozent auf 33,80 GBP), Fresnillo (-4,57 Prozent auf 35,10 GBP), NatWest Group (-3,42 Prozent auf 6,38 GBP), BP (-3,33 Prozent auf 4,17 GBP) und Burberry (-3,09 Prozent auf 13,18 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 21 325 080 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 239,624 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,95 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

