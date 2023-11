Börse Moskau in Rot: RTS beginnt die Sitzung im Minus

Der RTS notiert im MICEX-Handel um 09:00 Uhr um 0,47 Prozent tiefer bei 1 143,56 Punkten. Damit sind die im RTS enthaltenen Werte 6,279 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,625 Prozent auf 1 141,79 Punkte an der Kurstafel, nach 1 148,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den RTS bis auf 1 137,41 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 144,30 Zählern.

RTS seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der RTS bereits um 1,34 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.10.2023, verzeichnete der RTS einen Stand von 1 102,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2023, betrug der RTS-Kurs 1 043,51 Punkte. Vor einem Jahr, am 24.11.2022, wurde der RTS mit 1 146,28 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 18,74 Prozent. Das Jahreshoch des RTS beträgt derzeit 1 159,55 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900,08 Zählern markiert.

RTS-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im RTS befinden sich derzeit Bashneft (+ 1,25 Prozent auf 2 350,00 RUB), NOVATEK (+ 0,71 Prozent auf 1 522,00 RUB), RusHydro (Federal Hydro) (+ 0,61 Prozent auf 0,79 RUB), LUKOIL Oil Company (+ 0,58 Prozent auf 7 300,00 RUB) und VTB Bank (+ 0,56 Prozent auf 0,03 RUB). Schwächer notieren im RTS hingegen Polymetal (-4,73 Prozent auf 459,40 RUB), SOLLERS (-1,76 Prozent auf 780,00 RUB), Mechel (-1,32 Prozent auf 309,45 RUB), Magnit (-0,77 Prozent auf 6 210,50 RUB) und Aeroflot - Russian Airlines (-0,72 Prozent auf 38,39 RUB).

RTS-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im RTS ist die VTB Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via MICEX 18 455 360 000 Aktien gehandelt. Die Yandex-Aktie nimmt im RTS, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 6,279 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die RTS-Mitglieder

Unter den RTS-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die VTB Bank-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die VTB Bank-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 51 384,99 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

