Börse Moskau: RTS notiert zum Start im Plus

Der RTS bleibt auch am Mittwoch im Aufwärtstrend.

Um 09:00 Uhr erhöht sich der RTS im MICEX-Handel um 0,01 Prozent auf 998,56 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 7,655 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der RTS 0,141 Prozent schwächer bei 997,08 Punkten, nach 998,49 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des RTS betrug 998,56 Punkte, das Tagestief hingegen 997,08 Zähler.

So entwickelt sich der RTS im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der RTS bereits um 0,064 Prozent. Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, den Stand von 1 043,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.06.2023, wies der RTS einen Stand von 1 028,24 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.09.2022, verzeichnete der RTS einen Wert von 1 053,46 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 3,68 Prozent. Der RTS markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 091,91 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 900,08 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im RTS

Welche RTS-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im RTS weist die Transneft Pref-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 0 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Yandex-Aktie macht im RTS mit 6,484 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der RTS-Mitglieder

Die Gazprom PJSC-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den RTS-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 55,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

