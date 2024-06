Börse New York: Dow Jones beginnt Handel in der Verlustzone

Der Dow Jones gibt am zweiten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,42 Prozent schwächer bei 39 246,11 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 14,002 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,575 Prozent auf 39 184,49 Punkte an der Kurstafel, nach 39 411,21 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 39 243,37 Punkte, das Tageshoch hingegen 39 423,26 Zähler.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 39 069,59 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 25.03.2024, einen Wert von 39 313,64 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, den Stand von 33 727,43 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,06 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 40 077,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Amgen (+ 1,29 Prozent auf 322,26 USD), Salesforce (+ 1,23 Prozent auf 242,89 USD), Merck (+ 1,01) Prozent auf 134,30 USD), Apple (+ 0,96 Prozent auf 210,14 USD) und Walt Disney (+ 0,62 Prozent auf 102,61 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Home Depot (-2,95 Prozent auf 340,53 USD), Walmart (-2,47 Prozent auf 67,20 USD), Dow (-1,17 Prozent auf 53,98 USD), Boeing (-1,03 Prozent auf 177,25 USD) und American Express (-0,86 Prozent auf 229,48 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 722 923 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 3,114 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,99 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

