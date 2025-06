Börse New York: Dow Jones nachmittags im Aufwind

Der Dow Jones zeigt am Dienstag eine positive Tendenz.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,47 Prozent stärker bei 42 504,04 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 16,575 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,249 Prozent auf 42 199,94 Punkte an der Kurstafel, nach 42 305,48 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 42 186,44 Punkte, das Tageshoch hingegen 42 564,83 Zähler.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 41 317,43 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 03.03.2025, einen Wert von 43 191,24 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 03.06.2024, den Wert von 38 571,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 0,264 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 45 054,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten markiert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 2,89 Prozent auf 141,35 USD), Home Depot (+ 2,30 Prozent auf 324,85 EUR), Boeing (+ 1,93) Prozent auf 215,56 USD), Chevron (+ 1,55 Prozent auf 139,97 USD) und Caterpillar (+ 1,47 Prozent auf 349,74 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Coca-Cola (-1,15 Prozent auf 71,17 USD), UnitedHealth (-0,71 Prozent auf 302,57 USD), Verizon (-0,66 Prozent auf 43,81 USD), Johnson Johnson (-0,54 Prozent auf 154,56 USD) und Procter Gamble (-0,43 Prozent auf 167,06 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 23 873 815 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 3,005 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,57 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,20 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at