Börse New York in Rot: Dow Jones startet im Minus

Der Dow Jones fällt nach den Gewinnen vom Vortag am dritten Tag der Woche in die Verlustzone.

Um 16:00 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 0,05 Prozent auf 44 087,99 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,040 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,200 Prozent stärker bei 44 200,07 Punkten, nach 44 111,74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 44 211,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 44 043,05 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0,832 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 44 828,53 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.05.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 40 829,00 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 06.08.2024, bei 38 997,66 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 4,00 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45 054,36 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Punkte.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Apple (+ 3,43 Prozent auf 209,87 USD), McDonalds (+ 2,29 Prozent auf 305,62 USD), Nike (+ 1,55 Prozent auf 75,53 USD), Chevron (+ 1,21 Prozent auf 154,89 USD) und Walmart (+ 0,94 Prozent auf 100,24 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Walt Disney (-4,61 Prozent auf 112,87 USD), Amgen (-4,55 Prozent auf 286,43 USD), Sherwin-Williams (-0,87 Prozent auf 349,04 USD), UnitedHealth (-0,79 Prozent auf 249,01 USD) und Caterpillar (-0,59 Prozent auf 431,65 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 520 156 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,793 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Merck-Aktie weist mit 9,06 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,41 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at