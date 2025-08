Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht Gewinne

Der Dow Jones springt im NYSE-Handel um 20:03 Uhr um 0,03 Prozent auf 44 184,79 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 17,788 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 1,02 Prozent schwächer bei 43 724,02 Punkten, nach 44 173,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 43 923,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 44 308,50 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, einen Wert von 44 828,53 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2025, lag der Dow Jones bei 41 218,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2024, wurde der Dow Jones mit 38 703,27 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 4,23 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 45 054,36 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Punkte.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit UnitedHealth (+ 4,30 Prozent auf 251,35 USD), 3M (+ 1,87 Prozent auf 150,64 USD), Amazon (+ 1,76) Prozent auf 215,37 USD), Boeing (+ 1,59 Prozent auf 225,87 USD) und Home Depot (+ 1,06 Prozent auf 332,35 EUR). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Amgen (-1,36 Prozent auf 297,82 USD), McDonalds (-1,34 Prozent auf 300,14 USD), Visa (-1,12 Prozent auf 338,33 USD), JPMorgan Chase (-1,00 Prozent auf 291,31 USD) und Cisco (-0,85 Prozent auf 67,91 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 18 433 410 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,800 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Die Merck-Aktie präsentiert mit 8,95 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,37 Prozent an der Spitze im Index.

