Börse New York: Dow Jones schlussendlich fester

Am Montag kletterte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0,38 Prozent auf 44 470,41 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,892 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,04 Prozent höher bei 44 762,57 Punkten in den Montagshandel, nach 44 303,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 44 301,42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 44 622,19 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 10.01.2025, einen Stand von 41 938,45 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, den Wert von 43 988,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 38 671,69 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 4,90 Prozent zu Buche. Bei 45 054,36 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 41 844,89 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell McDonalds (+ 4,80 Prozent auf 308,42 USD), Nike (+ 3,29 Prozent auf 70,94 USD), NVIDIA (+ 2,87 Prozent auf 133,57 USD), Chevron (+ 2,06 Prozent auf 155,77 USD) und Walmart (+ 1,75 Prozent auf 102,92 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil American Express (-2,06 Prozent auf 310,26 USD), JPMorgan Chase (-1,73 Prozent auf 271,04 USD), Walt Disney (-1,43 Prozent auf 109,28 USD), IBM (-1,22 Prozent auf 249,27 USD) und Travelers (-1,13 Prozent auf 242,42 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 52 334 210 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,316 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,53 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

