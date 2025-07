Handel in New York: mittags Gewinne im Dow Jones

So bewegt sich der Dow Jones am dritten Tag der Woche.

Der Dow Jones legt im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,01 Prozent auf 44 636,52 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,310 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,450 Prozent fester bei 44 833,74 Punkten in den Handel, nach 44 632,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 44 736,04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 44 552,43 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der Dow Jones bereits um 0,691 Prozent. Vor einem Monat, am 30.06.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 44 094,77 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 30.04.2025, den Stand von 40 669,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 40 743,33 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 5,29 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45 054,36 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 1,73 Prozent auf 178,55 USD), Caterpillar (+ 0,89 Prozent auf 433,88 USD), Visa (+ 0,88 Prozent auf 354,38 USD), Honeywell (+ 0,85 Prozent auf 223,60 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,64 Prozent auf 298,95 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Nike (-2,23 Prozent auf 76,58 USD), Chevron (-1,22 Prozent auf 155,12 USD), Procter Gamble (-1,16 Prozent auf 154,80 USD), American Express (-1,05 Prozent auf 305,29 USD) und IBM (-0,85 Prozent auf 260,19 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 10 573 679 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,704 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9,10 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,40 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at