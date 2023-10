Börse New York: Dow Jones schwächelt am Donnerstagmittag

Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,34 Prozent schwächer bei 32 924,10 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 10,376 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,507 Prozent fester bei 33 203,53 Punkten, nach 33 035,93 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 33 105,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 32 887,33 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,209 Prozent. Vor einem Monat, am 26.09.2023, wurde der Dow Jones mit 33 618,88 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 26.07.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 35 520,12 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 26.10.2022, einen Stand von 31 839,11 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 0,641 Prozent abwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 35 679,13 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 31 429,82 Punkten.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit IBM (+ 4,72 Prozent auf 143,56 USD), Merck (+ 2,75 Prozent auf 106,48 USD), Verizon (+ 2,08) Prozent auf 34,39 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 1,27 Prozent auf 21,95 USD) und Boeing (+ 1,17 Prozent auf 179,81 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Microsoft (-3,15 Prozent auf 329,95 USD), Apple (-2,53 Prozent auf 166,77 USD), Visa (-2,44 Prozent auf 231,08 USD), Nike (-2,33 Prozent auf 101,13 USD) und Cisco (-1,20 Prozent auf 51,77 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 5 171 905 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2,573 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

