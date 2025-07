NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Visa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 378 US-Dollar belassen. Analystin Harshita Rawat verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass die "Financial Times" berichtet habe, dass Open AI ein Checkout-System in ChatGPT integriere, das es den Nutzern ermögliche, ihre Einkäufe innerhalb der Plattformen abzuschließen, ohne die Konversation auf zu verlassen. Die beteiligten Händler würden dafür eine Provision zahlen - wahrscheinlich eine Kombination aus Affiliate-Gebühren und möglicherweise auch Gebühren für die Zahlungsabwicklung. Das wäre keine Überraschung, schrieb sie weiter und sieht im "agentischen Handel" eine "beispiellose Veränderung der Art und Weise, wie Handel und Zahlungen abgewickelt werden" könnten. Kreditkartenanbieter könnten zu den Gewinnern zählen./ck/he



