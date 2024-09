Börse New York: Dow Jones verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste

Der Dow Jones gibt am fünften Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,22 Prozent auf 41 932,79 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 13,805 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,125 Prozent schwächer bei 41 972,56 Punkten, nach 42 025,19 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 41 906,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 42 006,84 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 1,20 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.08.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 40 834,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.06.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 39 134,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.09.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 34 440,88 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,18 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 42 160,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Nike (+ 7,59 Prozent auf 87,13 USD), Cisco (+ 0,82 Prozent auf 51,86 USD), Walmart (+ 0,74 Prozent auf 78,62 USD), IBM (+ 0,68 Prozent auf 215,35 USD) und Apple (+ 0,39 Prozent auf 229,77 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Dow (-2,27 Prozent auf 51,69 USD), Caterpillar (-1,79 Prozent auf 366,62 USD), Intel (-1,18 Prozent auf 20,89 USD), Goldman Sachs (-0,88 Prozent auf 499,42 USD) und Chevron (-0,77 Prozent auf 143,88 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 11 267 138 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,003 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,58 erwartet. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at