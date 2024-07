Börse New York in Grün: Dow Jones präsentiert sich zum Start fester

So bewegt sich der Dow Jones am Freitagmorgen.

Am Freitag steigt der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 1,38 Prozent auf 40 485,64 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 13,829 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,267 Prozent auf 39 828,63 Punkte an der Kurstafel, nach 39 935,07 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 40 140,86 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 40 534,41 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,176 Prozent. Vor einem Monat, am 26.06.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39 127,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.04.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 38 239,66 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 26.07.2023, den Wert von 35 520,12 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 7,35 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 41 376,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit 3M (+ 14,31 Prozent auf 118,18 USD), UnitedHealth (+ 2,54 Prozent auf 573,90 USD), Visa (+ 1,92 Prozent auf 258,60 USD), Caterpillar (+ 1,84 Prozent auf 350,65 USD) und Home Depot (+ 1,78 Prozent auf 359,59 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Honeywell (-1,05 Prozent auf 200,33 USD), Walmart (-0,51 Prozent auf 69,66 USD), Verizon (-0,33 Prozent auf 39,82 USD), Dow (-0,32 Prozent auf 52,68 USD) und Apple (-0,12 Prozent auf 217,23 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 1 542 712 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3,088 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6,70 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

