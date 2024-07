Börse New York in Grün: NASDAQ 100 legt letztendlich zu

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,27 Prozent stärker bei 20 386,88 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,342 Prozent auf 20 401,02 Punkte an der Kurstafel, nach 20 331,49 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 20 304,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 585,17 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, einen Wert von 19 659,80 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.04.2024, bei 17 706,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, einen Wert von 15 565,60 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 23,23 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Charter A (+ 4,36 Prozent auf 324,59 USD), Fastenal (+ 3,65 Prozent auf 67,83 USD), Baker Hughes (+ 3,51 Prozent auf 35,71 USD), Diamondback Energy (+ 3,31 Prozent auf 210,93 USD) und QUALCOMM (+ 2,84 Prozent auf 208,18 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Broadcom (-89,92 Prozent auf 171,42 USD), Lucid (-15,06 Prozent auf 3,61 USD), JDcom (-5,33 Prozent auf 26,65 USD), Enphase Energy (-5,26 Prozent auf 113,06 USD) und Biogen (-3,69 Prozent auf 221,58 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 38 212 094 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,246 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 12,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at