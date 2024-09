Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zeigt sich mittags fester

Der NASDAQ 100 verzeichnet am Donnerstagmittag Kursanstiege.

Um 18:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,63 Prozent fester bei 19 853,67 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 2,35 Prozent auf 19 798,71 Punkte an der Kurstafel, nach 19 344,49 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19 907,37 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 19 723,94 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 2,27 Prozent. Vor einem Monat, am 19.08.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19 766,49 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2024, bei 19 908,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 15 191,23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 20,01 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Tesla (+ 7,10 Prozent auf 243,34 USD), Airbnb (+ 6,92 Prozent auf 130,89 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,18 Prozent auf 157,46 USD), JDcom (+ 6,17 Prozent auf 28,58 USD) und PayPal (+ 5,79 Prozent auf 77,36 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Dollar Tree (-1,72 Prozent auf 74,37 USD), American Electric Power (-1,54 Prozent auf 101,63 USD), Exelon (-1,32 Prozent auf 38,98 USD), O Reilly Automotive (-1,23 Prozent auf 1 119,20 USD) und Monster Beverage (-0,96 Prozent auf 51,85 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 21 820 469 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,959 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,85 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,00 Prozent bei der Diamondback Energy-Aktie zu erwarten.

