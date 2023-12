Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind

Der NASDAQ 100 befand sich am Montag im Aufwärtstrend.

Letztendlich sprang der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,85 Prozent auf 16 221,73 Punkte an. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,094 Prozent auf 16 069,62 Punkte an der Kurstafel, nach 16 084,69 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 16 232,26 Punkte, das Tagestief hingegen 16 061,87 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15 529,12 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 11.09.2023, einen Stand von 15 461,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, lag der NASDAQ 100 bei 11 563,33 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 stieg der Index bereits um 49,34 Prozent. Bei 16 232,26 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 10 696,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Broadcom (+ 9,00 Prozent auf 1 029,24 USD), Sirius XM (+ 8,19 Prozent auf 5,02 USD), GLOBALFOUNDRIES (+ 5,43 Prozent auf 55,35 USD), Applied Materials (+ 5,02 Prozent auf 155,14 USD) und KLA-Tencor (+ 4,64 Prozent auf 559,21 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil JDcom (-3,21 Prozent auf 25,60 USD), Lucid (-2,54 Prozent auf 4,61 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2,24 Prozent auf 325,28 USD), NVIDIA (-1,85 Prozent auf 466,27 USD) und Tesla (-1,68 Prozent auf 239,74 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 19 015 676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 2,829 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 9,42 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

