Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels in Grün

Um 16:00 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,42 Prozent nach oben auf 18 086,56 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,408 Prozent stärker bei 18 085,11 Punkten, nach 18 011,65 Punkten am Vortag.

Bei 18 099,28 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 054,11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 0,242 Prozent. Vor einem Monat, am 11.03.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 17 951,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.01.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 16 820,90 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 11.04.2023, einen Stand von 12 964,15 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 9,32 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 18 464,70 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Atlassian A (+ 4,67 Prozent auf 214,31 USD), Datadog A (+ 3,38 Prozent auf 130,07 USD), AstraZeneca (+ 2,38 Prozent auf 69,73 USD), Amgen (+ 1,89 Prozent auf 271,49 USD) und JDcom (+ 1,71 Prozent auf 27,13 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Fastenal (-6,19 Prozent auf 70,11 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-2,26 Prozent auf 915,00 USD), Moderna (-1,32 Prozent auf 105,73 USD), Verisk Analytics A (-0,93 Prozent auf 223,82 USD) und Fiserv (-0,85 Prozent auf 152,48 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 1 513 745 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 2,953 Bio. Euro heraus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,56 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

