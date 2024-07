Börse New York in Grün: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,79 Prozent stärker bei 17 316,83 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,874 Prozent stärker bei 17 331,95 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 181,72 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17 265,82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 17 334,15 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 3,39 Prozent. Vor einem Monat, am 26.06.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 17 805,16 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 26.04.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 15 927,90 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.07.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 14 127,28 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 17,28 Prozent nach oben. Bei 18 671,07 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Sangamo Therapeutics (+ 20,51 Prozent auf 0,81 USD), Deckers Outdoor (+ 11,80 Prozent auf 940,81 USD), MicroStrategy (+ 8,37 Prozent auf 1 741,00 USD), Innodata (+ 7,97 Prozent auf 18,70 USD) und Repligen (+ 7,48 Prozent auf 142,26 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen DexCom (-39,56 Prozent auf 65,18 USD), Dixie Group (-10,00 Prozent auf 0,60 USD), Gentex (-7,77 Prozent auf 30,03 USD), Biogen (-5,03 Prozent auf 215,99 USD) und AmeriServ Financial (-3,82 Prozent auf 2,52 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 111 222 Aktien gehandelt. Mit 3,088 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Ebix-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,46 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at