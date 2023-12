Börse New York in Grün: NASDAQ Composite steigt zum Handelsende

Der NASDAQ Composite entwickelte sich am Dienstag positiv.

Schlussendlich verbuchte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,54 Prozent auf 15 074,57 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,238 Prozent höher bei 15 028,69 Punkten, nach 14 992,97 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 15 101,18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15 024,06 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 14 250,85 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.09.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13 063,61 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2022, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 10 497,86 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 45,13 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 101,18 Punkten. 10 265,04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit American Bio Medica (+ 100,00 Prozent auf 0,00 USD), i-CABLE Communications (+ 39,28 Prozent auf 0,05 USD), Cutera (+ 15,51 Prozent auf 3,50 USD), Sangamo Therapeutics (+ 13,13 Prozent auf 0,48 USD) und 3D Systems (+ 9,34 Prozent auf 6,79 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Ebix (-14,07 Prozent auf 1,71 USD), Enzon Pharmaceuticals (-8,72 Prozent auf 0,09 USD), Donegal Group B (-6,41 Prozent auf 14,02 USD), Nortech Systems (-4,55 Prozent auf 9,45 USD) und Net 1 Ueps Technologies (-4,07 Prozent auf 3,30 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 13 353 909 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,731 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie mit 2,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CRESUD-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 40,00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

