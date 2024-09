Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Gewinne

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,56 Prozent stärker bei 18 074,52 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,402 Prozent höher bei 18 046,44 Punkten in den Dienstagshandel, nach 17 974,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 17 863,38 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 091,96 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 17 877,79 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 17 496,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13 211,81 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 22,41 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Nissan Motor (+ 9,31 Prozent auf 3,03 USD), Geron (+ 7,48 Prozent auf 4,60 USD), Baiducom (+ 7,40 Prozent auf 94,81 USD), Schnitzer Steel Industries (+ 6,56 Prozent auf 18,19 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 5,94 Prozent auf 4,64 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Scientific Games (-19,50 Prozent auf 90,71 USD), Visa (-5,49 Prozent auf 272,78 USD), SIGA Technologies (-4,98 Prozent auf 8,01 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-4,21 Prozent auf 1 045,98 USD) und Century Casinos (-3,75 Prozent auf 2,31 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 65 672 524 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,121 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,03 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at