NASDAQ-Handel NASDAQ Composite beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten

Der NASDAQ Composite erlitt am vierten Tag der Woche Verluste.

Zum Handelsende notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,33 Prozent tiefer bei 17 691,63 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,928 Prozent auf 17 586,06 Punkte an der Kurstafel, nach 17 750,79 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17 903,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 17 576,82 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 0,174 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19 962,36 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.12.2024, bei 19 572,60 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 20.03.2024, mit 16 369,41 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2025 büßte der Index bereits um 8,24 Prozent ein. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 118,61 Punkten. Bei 17 238,24 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AngioDynamics (+ 5,00 Prozent auf 9,87 USD), Computer Programs and Systems (+ 3,21 Prozent auf 28,00 USD), Geron (+ 2,94 Prozent auf 1,75 USD), Consumer Portfolio Services (+ 2,51 Prozent auf 8,98 USD) und DexCom (+ 2,36 Prozent auf 75,11 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Dorel Industries (-6,60 Prozent auf 1,62 USD), Microchip Technology (-6,54 Prozent auf 51,00 USD), Astro-Med (-5,36 Prozent auf 10,07 USD), Harvard Bioscience (-4,44 Prozent auf 0,66 USD) und Baiducom (-4,04 Prozent auf 94,27 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 56 554 654 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 2,938 Bio. Euro heraus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Die SIGA Technologies-Aktie hat mit 4,44 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 10,70 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie an.

