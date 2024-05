Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester

Am Freitag verbucht der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 2,29 Prozent auf 16 203,28 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,93 Prozent auf 16 147,48 Punkte an der Kurstafel, nach 15 840,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 16 203,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 111,18 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,23 Prozent. Vor einem Monat, am 03.04.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 16 277,46 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 15 628,95 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.05.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 12 025,33 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,73 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 16 538,86 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 30,20 Prozent auf 3,95 USD), Amgen (+ 12,44 Prozent auf 313,03 USD), Universal Display (+ 8,39 Prozent auf 169,43 USD), Cerus (+ 7,95 Prozent auf 1,90 USD) und MicroStrategy (+ 7,36 Prozent auf 1 212,52 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Open Text (-17,53 Prozent auf 40,03 CAD), Expedia (-12,96 Prozent auf 118,45 USD), AAON (-6,47 Prozent auf 85,01 USD), Dixie Group (-5,91 Prozent auf 0,62 USD) und AmeriServ Financial (-4,08 Prozent auf 2,35 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 315 448 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 2,735 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Die Bed Bath Beyond-Aktie weist mit 0,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Comtech Telecommunications-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 20,94 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at