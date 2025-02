Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Handelsende freundlich

So performte der NASDAQ Composite zum Handelsschluss.

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 1,63 Prozent stärker bei 18 847,28 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 18 477,17 Zählern und damit 0,363 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 544,42 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tagestief bei 18 372,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 861,33 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 3,80 Prozent. Der NASDAQ Composite lag am letzten Handelstag im Januar, dem 28.01.2025, bei 19 733,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, bei 19 060,48 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2024, den Wert von 15 947,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 2,25 Prozent nach unten. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 20 118,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 372,99 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit OraSure Technologies (+ 11,18 Prozent auf 3,48 USD), Sangamo Therapeutics (+ 6,57 Prozent auf 1,02 USD), Modine Manufacturing (+ 6,50 Prozent auf 84,56 USD), Strategy (+ 6,41 Prozent auf 255,43 USD) und Ionis Pharmaceuticals (+ 5,87 Prozent auf 33,19 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Cumulus Media A (-20,00 Prozent auf 0,72 USD), NetApp (-15,57 Prozent auf 99,81 USD), Nissan Motor (-15,25 Prozent auf 2,50 USD), Elron Electronic Industries (-8,50 Prozent auf 1,20 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-7,40 Prozent auf 5,63 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 103 460 731 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,428 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,87 zu Buche schlagen. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,44 Prozent, die höchste im Index.

