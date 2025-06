Börse New York in Grün: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im NASDAQ Composite

Am Abend zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Montag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0,94 Prozent höher bei 19 630,97 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,105 Prozent auf 19 427,01 Punkte an der Kurstafel, nach 19 447,41 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 19 643,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 334,98 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 23.05.2025, mit 18 737,21 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, den Wert von 17 784,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bei 17 689,36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 1,82 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20 118,61 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Geospace Technologies (+ 60,14 Prozent auf 18,40 USD), Comtech Telecommunications (+ 16,14 Prozent auf 2,59 USD), Taylor Devices (+ 11,97 Prozent auf 42,10 USD), Northern Trust (+ 8,01 Prozent auf 120,81 USD) und Exelixis (+ 7,43 Prozent auf 43,37 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Pegasystems (-49,65 Prozent auf 49,95 USD), Nissan Motor (-11,32 Prozent auf 2,35 USD), Donegal Group B (-9,28 Prozent auf 17,60 USD), Methanex (-6,46 Prozent auf 34,90 USD) und Geron (-5,96 Prozent auf 1,42 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 39 384 264 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 3,083 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Integra LifeSciences-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,18 zu Buche schlagen. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at