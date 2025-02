Börse New York in Rot: Dow Jones beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone

Der Dow Jones bewegt sich am dritten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der Dow Jones gibt im NYSE-Handel um 16:02 Uhr um 0,29 Prozent auf 44 428,66 Punkte nach. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,171 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,062 Prozent auf 44 583,91 Punkte an der Kurstafel, nach 44 556,34 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 44 366,41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 44 478,12 Punkten lag.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der Dow Jones bereits um 0,348 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, bei 43 487,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.11.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 43 268,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, den Wert von 38 627,99 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 4,80 Prozent. Bei 45 054,36 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 41 844,89 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Honeywell (+ 1,52 Prozent auf 211,21 USD), Travelers (+ 1,51 Prozent auf 242,00 USD), Johnson Johnson (+ 1,15 Prozent auf 156,78 USD), Chevron (+ 1,00 Prozent auf 157,72 USD) und Coca-Cola (+ 0,81 Prozent auf 69,61 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen McDonalds (-1,54 Prozent auf 300,13 USD), Home Depot (-1,49 Prozent auf 379,60 EUR), Sherwin-Williams (-0,90 Prozent auf 349,80 USD), Goldman Sachs (-0,80 Prozent auf 666,81 USD) und Salesforce (-0,77 Prozent auf 326,42 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 4 243 383 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,514 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Verizon-Aktie weist mit 8,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,64 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

