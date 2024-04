Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zum Start

Der Dow Jones setzt am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Donnerstag notiert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 1,73 Prozent schwächer bei 37 795,16 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,046 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,239 Prozent auf 38 552,79 Punkte an der Kurstafel, nach 38 460,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 38 052,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 37 790,75 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,844 Prozent nach unten. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 25.03.2024, den Stand von 39 313,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.01.2024, wurde der Dow Jones mit 38 049,13 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 25.04.2023, stand der Dow Jones noch bei 33 530,83 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,212 Prozent zu. 39 889,05 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 37 122,95 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 4,26 Prozent auf 132,41 USD), UnitedHealth (+ 1,34 Prozent auf 493,83 USD), Coca-Cola (+ 1,06 Prozent auf 62,20 USD), Intel (+ 0,74 Prozent auf 34,76 USD) und Procter Gamble (+ 0,54 Prozent auf 163,47 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen IBM (-9,20 Prozent auf 167,16 USD), Caterpillar (-7,44 Prozent auf 336,48 USD), Microsoft (-4,93 Prozent auf 388,89 USD), Amazon (-3,19 Prozent auf 170,95 USD) und Dow (-2,49 Prozent auf 55,56 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Amazon-Aktie. 3 888 836 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,824 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,62 zu Buche schlagen. Mit 6,80 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at