NYSE-Handel Dow Jones schlussendlich im Minus

Am Freitag fiel der Dow Jones via NYSE letztendlich um 1,23 Prozent auf 43 588,58 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 18,438 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,21 Prozent höher bei 44 665,82 Punkten in den Freitagshandel, nach 44 130,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 43 340,68 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 43 781,77 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der Dow Jones bereits um 3,02 Prozent nach. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 01.07.2025, den Wert von 44 494,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.05.2025, notierte der Dow Jones bei 40 752,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.08.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 40 347,97 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 2,82 Prozent nach oben. Bei 45 054,36 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Sherwin-Williams (+ 3,79 Prozent auf 343,41 USD), Johnson Johnson (+ 1,57 Prozent auf 167,33 USD), Merck (+ 1,50 Prozent auf 79,29 USD), Coca-Cola (+ 1,43 Prozent auf 68,86 USD) und McDonalds (+ 0,94 Prozent auf 302,89 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Amazon (-8,27 Prozent auf 214,75 USD), UnitedHealth (-4,72 Prozent auf 237,77 USD), 3M (-3,22 Prozent auf 144,41 USD), Salesforce (-2,94 Prozent auf 250,74 USD) und Apple (-2,50 Prozent auf 202,38 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 49 273 606 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,797 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,76 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at