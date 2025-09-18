Handel in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Letztendlich erhöhte sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,27 Prozent auf 46 142,42 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,201 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,521 Prozent auf 45 778,40 Punkte an der Kurstafel, nach 46 018,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 46 317,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 45 954,73 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0,641 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44 911,82 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.06.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 42 171,66 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 18.09.2024, einen Stand von 41 503,10 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8,85 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 46 317,52 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 3,62 Prozent auf 466,96 USD), NVIDIA (+ 3,49 Prozent auf 176,24 USD), IBM (+ 2,29 Prozent auf 265,00 USD), American Express (+ 1,69 Prozent auf 341,67 USD) und Cisco (+ 1,42 Prozent auf 68,68 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Visa (-2,32 Prozent auf 338,18 USD), UnitedHealth (-1,99 Prozent auf 334,82 USD), Procter Gamble (-1,88 Prozent auf 157,32 USD), Johnson Johnson (-1,72 Prozent auf 174,16 USD) und McDonalds (-1,26 Prozent auf 301,14 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 50 035 910 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,603 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 9,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,19 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

