Zuversicht in New York: Anleger lassen Dow Jones steigen

Der Dow Jones zeigt sich am Mittag wenig bewegt.

Um 18:00 Uhr gewinnt der Dow Jones im NYSE-Handel 0,19 Prozent auf 46 103,67 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18,201 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,521 Prozent leichter bei 45 778,40 Punkten, nach 46 018,32 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 45 954,73 Punkte, das Tageshoch hingegen 46 317,52 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,557 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 18.08.2025, lag der Dow Jones noch bei 44 911,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2025, wies der Dow Jones 42 171,66 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 41 503,10 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 8,75 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 46 317,52 Punkte. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 3,21 Prozent auf 175,75 USD), Caterpillar (+ 2,01 Prozent auf 459,72 USD), Salesforce (+ 1,70 Prozent auf 246,32 USD), IBM (+ 1,41 Prozent auf 262,73 USD) und American Express (+ 1,24 Prozent auf 340,16 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen McDonalds (-1,68 Prozent auf 299,85 USD), Procter Gamble (-1,23 Prozent auf 158,35 USD), Walt Disney (-1,21 Prozent auf 114,70 USD), Verizon (-1,01 Prozent auf 43,77 USD) und Johnson Johnson (-0,80 Prozent auf 175,78 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20 694 190 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,603 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,10 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,19 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

