Börse New York in Rot: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Am vierten Tag der Woche zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Donnerstag gab der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 1,89 Prozent auf 14 109,57 Punkte nach. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,470 Prozent auf 14 314,01 Punkte an der Kurstafel, nach 14 381,64 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 14 058,33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 14 372,51 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 2,79 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 26.09.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 14 545,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.07.2023, lag der NASDAQ 100 bei 15 499,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.10.2022, wies der NASDAQ 100 11 405,90 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 29,89 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 15 932,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Zählern erreicht.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell O Reilly Automotive (+ 5,34 Prozent auf 921,64 USD), JDcom (+ 3,18 Prozent auf 25,92 USD), Baker Hughes (+ 2,94 Prozent auf 35,02 USD), NXP Semiconductors (+ 2,06 Prozent auf 179,56 USD) und ON Semiconductor (+ 2,01 Prozent auf 82,79 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Align Technology (-24,88 Prozent auf 190,56 USD), Comcast (-8,42 Prozent auf 39,15 USD), DexCom (-3,86 Prozent auf 81,09 USD), Microsoft (-3,75 Prozent auf 327,89 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (-3,73 Prozent auf 288,35 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Amazon-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 818 900 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,573 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,44 erwartet. Mit 9,09 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at